Конкурс АрМИ-2020 «Кубок моря»

Соревнование экипажей надводных кораблей «Кубок моря» пройдет в Азербайджане. В составе каждой команды - 65 человек: 60 представителей экипажа корабля и пять тренеров.

Конкурс будет состоять из шести этапов:

- постановка корабля на якорь и бочку;

- борьба за живучесть на тренажерном комплексе;

- состязания по использованию спасательных средств;

- артиллерийская стрельба по морской цели;

- артиллерийская стрельба по воздушной цели;

- уничтожение плавающей мины.

В состязаниях задействованы корабли водоизмещением до 1 000 тонн, имеющие малоразмерное плавсредство (катер, шлюпку) для выполнения спасательных действий. Для стрельб будут использованы артиллерийское и стрелковое вооружение:

- калибра 23-57 мм для выполнения стрельб по морским и воздушным целям;

- калибра 12-30 мм для выполнения стрельб по макету плавающей мины.