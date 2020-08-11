Конкурс АрМИ-2020 «Кубок моря»
Соревнование экипажей надводных кораблей «Кубок моря» пройдет в Азербайджане. В составе каждой команды - 65 человек: 60 представителей экипажа корабля и пять тренеров.
Конкурс будет состоять из шести этапов:
- постановка корабля на якорь и бочку;
- борьба за живучесть на тренажерном комплексе;
- состязания по использованию спасательных средств;
- артиллерийская стрельба по морской цели;
- артиллерийская стрельба по воздушной цели;
- уничтожение плавающей мины.
В состязаниях задействованы корабли водоизмещением до 1 000 тонн, имеющие малоразмерное плавсредство (катер, шлюпку) для выполнения спасательных действий. Для стрельб будут использованы артиллерийское и стрелковое вооружение:
- калибра 23-57 мм для выполнения стрельб по морским и воздушным целям;
- калибра 12-30 мм для выполнения стрельб по макету плавающей мины.