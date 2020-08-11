Танкисты, мотострелки, артиллерия: на полигонах Поволжья и Сибири стартовали крупнейшие в 2020 году учения войск ЦВО

Крупнейшие в 2020 году двусторонние учения войск Центрального военного округа стартовали на сибирских и поволжских полигонах. Маневры пройдут в масштабах общевойсковых армий.

В рамках учебного боя сойдутся общевойсковые армии из Сибири и Поволжья. Поочередно выполняя учебно-боевые задачи обороны и наступления, военнослужащие на практике закрепят полученный опыт боевой учебы и вооруженных конфликтов современности, действуя в условиях быстро меняющейся оперативной и тактической обстановки.

В регионах Сибири и Поволжья по тревоге подняты более 12 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц военной техники соединений и воинских частей ЦВО. На вверенной технике танкисты, мотострелки, инженеры, артиллеристы и военные связисты совершают комбинированный марш в районы выполнения учебно-боевых задач на полигоны Республики Тыва, Кузбасса, Оренбургской и Новосибирской областей.

Учения проходят под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Маневры завершатся 14 августа.