Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем

Истребители Су-27 вылетали на перехват самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США и стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», - говорится в сообщении.

После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.