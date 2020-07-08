Катера Каспийской флотилии примут участие в Главном параде в честь Дня ВМФ

Катера Каспийской флотилии прибыли в Кронштадт для подготовки к Главному военно-морском параду в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Отряд катеров Каспийской флотилии в составе противодиверсионнного катера "Юнармеец Татарстана", противодиверсионного катера "Юнармеец Дагестана", десантного катера "Д-178" и противодиверсионного катера "П-436" прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде», - говорится в сообщении.

Всего в Главном военно-морском параде примут участие 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

Первыми кораблями, прибывшими в Кронштадт, стали малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг», корвет Балтийского флота проекта 20380 «Стойкий», отряд противодиверсионных катеров Северного флота в составе которого катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Поморья», «Валерий Федянин», дизель-электрическая подводная Северного флота лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», патрульный катер, десантный катер и противодиверсионные катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» и «Юнармеец Татарстана».

«Великий Устюг» - малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», является вторым серийным кораблем проекта. Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК». Осенью 2015 года МРК «Великий Устюг» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары «Калибрами» по объектам ИГИЛ* в Сирии.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-Морского Флота Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20380.

Корабли этого проекта вооружены 100-мм универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, сверхзвуковыми ракетами и автоматическими артиллерийскими установками. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

«Исламское государство»* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная на территории России.