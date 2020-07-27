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Ракетная мощь: кадры учений РВСН под Иваново

Тамара Астапенкова
22:19 27.07.2020
В ходе учений был проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ивановской области прошли учения Ракетных войск стратегического назначения. В ходе маневров автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

Военнослужащие отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Колонна ПГРК «Ярс» во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По сценарию учений, «диверсанты» использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

В ходе учений был проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.

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