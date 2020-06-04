Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и в соответствии с указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу Восточный военный округ приступил к переброске из Бурятии в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Больница, рассчитанная на 100 коек, предназначена для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

«Военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 700 километров из населеного пункта Кяхта (Республика Бурятия) в город Чита (Забайкальский край)», - говорится в сообщении.

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.