Военные на Ямале досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи по очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал, проголосовали досрочно по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Голосование было организовано Территориальной избирательной комиссией Ямальского района. Для этого на Мыс Марре-Сале вертолетом была доставлена выездная избирательная комиссия. Всего проголосовало 32 военнослужащих.

Силами военнослужащих экологического взвода будет убрано 676 тонн мусора на территории в четыре гектара на мысе Марре-Сале. К работе были привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники.