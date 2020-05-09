МиГ-3 времен Великой Отечественной войны пролетел над Новосибирском
Истребитель Миг-3 был сбит фашистами в одном из своих первых боевых вылетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи боевой авиации пролетели в честь 75-летния Великой победы над центральной площадью Новосибирска. В авиапараде принял участие также и восстановленный истребитель военных лет МиГ-3.
Данный летательный аппарат был сбит в Тверской области и более 60 лет пролежал в болотах, пока его не обнаружили поисковики.
Реставраторы восстановили машину по чертежам. Истребитель уничтожил шесть самолетов противника. Об этом говорит количество звезд на его борту.