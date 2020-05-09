В Сербии запустили в обращение марку и конверт в честь 75-летия Победы и «Бессмертного полка»

Накануне Дня Победы министр труда Республики Сербия Зоран Джорджевич и посол России Александр Боцан-Харченко, провели экскурсию для военнослужащих российского сводного отряда, оказывающего помощь Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, по мемориальному комплексу «Освободителям Белграда».

Этот мемориал является главным символом победы над фашизмом в сербской столице. На мемориальном комплексе ведется масштабная реконструкция, которую проводит министерство труда Сербии в тесном сотрудничестве с посольством России. Изначально планировалось завершить все работы к 75-летию Великой Победы, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.

Сейчас завершен только первый этап работ. Аллеи парка оснастили современной светодиодной подсветкой, выполненной в цветах российского и сербских флагов, которую впервые включили накануне Дня Победы.

На втором этапе планируется завершить реконструкцию памятных плит и Вечного огня, для зажжения которого огонь планируется доставить с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге.

Также российские военнослужащие одними из первых увидели почтовую марку и конверт в честь 75-летия Победы и «Бессмертного полка», которые будут введены в обращение в Сербии с 9 мая 2020 года по предложению президента страны Александара Вучича.

«Почтовые марки, посвященные Дню Победы, последний раз выпускались в 1985 году. Это будет первый раз, когда марка печатается в честь "Бессмертного полка". В Сербии 9 мая организовывается ряд церемоний возложений венков и цветов к памятникам героев войны, в то же время мы в этом году должны заботиться о здоровье граждан и выполнять рекомендации эпидемиологов. Но даже коронавирус не помешает нам отметить эту важную дату, отсюда и идея о выпуске почтовых марок», - подчеркнул министр труда Сербии Зоран Джорджевич.

Российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 181 объектах в 38 городах, в том числе обработано: более 371 зданий и сооружений, общей площадью более 1,68 миллиона квадратных метров, 69 участков дорог, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 пациентов, инфицированных коронавирусом.