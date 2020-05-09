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На рейде Севастополя: боевые корабли выстроились перед началом морского парада

Виктория Косогляденко
04:41 09.05.2020
В городе из громкоговорителей звучат песни военных лет, а боевая авиация готова кружить в облаках, чтобы как можно больше горожан успели насладиться зрелищем.
На рейде Севастополя: боевые корабли выстроились перед началом морского парада
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На рейде Севастополя замерли в строю участники морского парада. В одной линии представлены образцы разных проектов, у каждого из которых на флоте свое предназначение.

«Плавучий плацдарм, внутри которого помещается целая армия. Несколько десятков бронетранспортеров, выгрузившись из танкового трюма БДК «Азов», способны усилить любой морской натиск», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

На борту большого десантного корабля установлена реактивная система залпового огня. Такая же, как и те, что демонстрируют обычно на параде при прохождении маршем военной техники. Только эти установки корабельного базирования, впрочем, предназначение у тех и других одинаковое.

«Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» с бортовым номером 609 - универсальная боевая единица. С крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Застать эти корабли на базе большая редкость. Для корветов с шифром «Буян» постоянно есть задачи в дальней морской зоне», - сообщает корреспондент.


Внушительная корабельная группировка занимает почти всю бухту, и это при том, что у причалов остались нести вахту другие экипажи. Впрочем, флаги расцвечивания в честь Дня Победы этим утром подняли все.

«Предполетные указания для всех задействованных экипажей - необычные. Покружить подольше над городом, чтобы как можно больше людей смогли увидеть парад в воздухе из окон своих домов. А начнается все здесь, над Севастопольской бухтой», - рассказывает Виктория Косогляденко.

По очереди с полуминутным интервалом тут пролетают тактические группы вертолетов морской авиации, звенья истребительного полка военно-космических сил, противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

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