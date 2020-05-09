Летели из Твери: как провели воздушный парад экипажи Ил-76МД

Сегодня, 9 мая, летчики военно-транспортной авиации приняли участие в воздушном параде над Красной площадью, который прошел в честь 75 годовщины Победы в Великой отечественной войне. В пролете приняли участие военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

С раннего утра командир 12-ой военно-транспортной авиационной дивизии гвардии полковник Матвеев, также принявший участие в воздушном параде, поздравил летчиков с

великим праздником и пожелал удачи в выполнении особо важной задачи. Гвардии полковник вручил почетное Знамя Победы командиру экипажа ведущего борта майору Мельникову.

Вылет был произведен с аэродрома Мигалово в Твери. За 20 минут перед пролетом над Москвой Ил-76МД перестроились в воздухе в боевой порядок. Самолеты прошли над столицей на высоте 400 метров.

После успешно выполненной задачи в воздушном параде над Москвой, летчики пролетели над родным городом Тверью и после вернулись на аэродром базирования. После посадки экипажи Ил-76МД водрузили Знамя Победы над самолетом.