Огни Победы: кадры праздничного салюта в Новосибирске
Было задействовано более 40 военнослужащих Общевойскового объединения ЦВО.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Новосибирске в честь 75 годовщины Великой Победы военнослужащие артиллерийского соединения 41-й Общевойсковой армии Центрального военного округа провели праздничный салют.
Для праздничного салюта артиллеристы использовали 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Было задействовано более 40 военнослужащих Общевойскового объединения ЦВО.
Накануне в Кемеровской области на базе полигона Юргинский с салютными расчетами были проведены практические тренировки, во время которых командование высоко оценило подготовку артиллерийской батареи.