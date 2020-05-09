Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отдал воинские почести погибшим воинам-североморцам в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» почтил память воинов-североморцев, погибших в море в годы Великой Отечественной войны. Церемонию моряки провели недалеко от западного берега острова Кильдин в Баренцевом море, где принял неравный бой с противником в августе 1941 года сторожевой корабль «Туман». Координаты его гибели на Северном флоте являются координатами боевой славы. При проходе этого района корабли Военно-морского флота РФ приспускают флаг и дают протяжный гудок.

Экипаж крейсера «Маршал Устинов» спустил на воду венок, приспустил Андреевский флаг, почтив память погибших моряков минутой молчания и сигналом корабельной сирены.

После церемонии «Маршал Устинов» вошел в Кольский залив и направился в главную базу Северного флота - Североморск. Праздничный салют в честь Дня Великой Победы экипаж корабля увидит уже у своего причала.