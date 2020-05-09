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Российские военные почтили память советских героев в Милане

Андрей Аркадьев
17:23 09.05.2020
В церемонии принял участие заместитель войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие, оказывающие помощь Италии в борьбе с коронавирусом, возложили венки к памятнику советским воинам - участникам итальянского Сопротивления на кладбище Маджоре в Милане.

Также россияне почтили память итальянских борцов с фашизмом на территории мемориального комплекса «Поле Славы», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В церемонии приняли участие заместитель войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть, генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде, заместитель президента области Ломбардия по международным связям Алан Кристиан Рици, вице-мэр Милана Анна Скавуцо, председатель ассоциации партизан провинции Милан Роберто Ченати, российские военнослужащие и сотрудники консульства.

«Торжественные мероприятия, которые прошли сегодня, подчеркивают, что мы и сейчас чтим тех, кто спас нас тогда. Конечно, на эти акции необходимо привлекать детей, но в связи с коронавирусом мы вынуждены были сократить количество присутствующих. Помощь, которую Россия оказала Италии в борьбе с коронавирусом, показывает, что и сейчас мы солидарны с теми идеалами, за которые боролись партизаны», - сказала Скавуцо, обращаясь к российским военнослужащим.

Председатель ассоциации партизан провинции Милан Роберто Ченати отметил, что советские солдаты помогли освободить Италию от фашизма.

«Только в рядах Сопротивления на территории Италии сражались пять с половиной тысяч советских солдат. Мы благодарны вам за помощь в освобождении от фашизма. И не могу найти слов, чтобы отблагодарить вас за то, что прибыли в трудное время в провинцию Бергамо. Это говорит об укреплении нашего сотрудничества», - подчеркнул он.

Торжественные мероприятия прошли и на кладбище города Арона, где находится мемориальный комплекс, посвященный двум советским воинам - участникам итальянского Сопротивления Степану Бондаренко и Форе Мосулишвили.

«В этот день мы должны были быть в Москве и вместе с русскими участвовать в акции "Бессмертный полк". Эпидемия не дала нам это сделать, но мы обязательно приедем в следующем году. Подвиг ваших воинов - участников партизанского движения бесценен для Италии», - подчеркнул представитель ассоциации партизан города Арона Мино Каппути.

Он отметил, что Италия гордится подвигом Бондаренко и Мосулишвили и никогда не забудет этого.

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