Путин заявил, что все планы по развитию армии и флота будут выполнены

Все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. Об этом на смотре Президентского полка заявил Владимир Путин.

«В этом не должно быть никаких сомнений», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что российские Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И это оружие находится в надежных руках. Его, уверен Путин, доверили людям, которых вперед ведет любовь к Отечеству и верность исторической памяти.

«Армия и флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Мы помним уроки войны», - отметил Путин.

Кроме того, президент поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу передать благодарность летному составу и наземным службам военного ведомства за то, что они обеспечили Парад Победы в Москве и других городах страны.