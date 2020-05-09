Путин поручил Шойгу поблагодарить участников и организаторов воздушных парадов

Президент России Владимир Путин поручил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу поблагодарить всех летчиков и организаторов воздушных парадов 9 Мая в Москве и других городах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пришлось отложить. Воздушную часть военных парадов, которые каждый год проводятся в День Победы, отменять не стали.

Пролеты военной авиации состоялись в 47 городах страны, в них было задействовано около 600 воздушных судов.