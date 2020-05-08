Мы вернулись домой: кадры прибытия российских военнослужащих из Италии

В Подмосковье на аэродром Чкаловский прибыл из Италии первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Министерства обороны РФ, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Звезда» публикует кадры встречи военнослужащих.

На аэродроме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требовании проходит торжественная церемония встречи прибывшего из Италии личного состава. В церемонии встречи военнослужащих принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

Все прибывшие военные специалисты прошли обязательные процедуры термометрии и экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

Накануне в Италии российские военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в Бергамо на аэродром Виллафранка в Вероне. После чего была осуществлена погрузка военной техники в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

Напомним, что с 22 марта по 7 мая специалисты войск РХБ защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими специалистами провели полную дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.