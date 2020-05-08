Парад у дома: в Петербурге военнослужащие поздравили 104-летнего фронтовика

В Санкт-Петербурге военнослужащие поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны гвардии полковника танковых войск Валентина Рослякова с Днем Победы. Прямо у дома фронтовика военный оркестр исполнил музыку военных лет.

«Мне очень приятно оказанное вами внимание, спасибо! Я искренне горд нашими Вооруженными силами! С Днем Победы!» - обратился к военнослужащим Валентин Росляков.

Перед началом церемонии поздравления войска радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию тротуара и дорог у дома.

Гвардии полковник Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937 году поступил на службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. Лейтенантом встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году участвовал в Иранской и Ростовской операциях, позднее - в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из боев августа 1944 года Валентин Прокофьевич вместе с подчиненными силами четырех танков Т-34-85 подбили 12 немецких «Тигров», потеряв при этом только одну машину. Окончил войну в городе Штецин на Балтике.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».