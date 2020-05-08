Самолет с военными РФ, помогавшими бороться с COVID-19, вылетел из Италии

Первый самолет Ил-76 ВКС с российскими военнослужащим и техникой вылетел с аэродрома Виллафранка в Вероне в РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике, вылетел с аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая колонна с военными специалистами выдвинулась из Бергамо в Верону.

Военнослужащих, которые оказывали помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, доставят на Родину сегодня двумя рейсами.