Министр обороны КНР поздравил Шойгу с 75-летием Победы
Телефонный разговор глав военных ведомств РФ и Китая состоялся 8 мая.
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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
«Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Руководители военных ведомств России и Китая обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.