В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период

В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.

Основные усилия будут направлены на повышение профессионализма офицерского состава, достижение слаженности подразделений. Одной из главных задач является подготовка и проведение стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020», а также подготовка команд к «АрМИ-2020».

«В летнем периоде обучения в войсках объединения запланировано 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск», - сказано в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

За прошедший учебный период проведено около 400 боевых стрельб, более 30 ротных тактических учений, а в рамках подготовки органов управления – свыше 70 штабных тренировок.