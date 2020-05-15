«Возведены на совесть»: Путин похвалил МО РФ за строительство медцентров

Президент России Владимир Путин оценил быстрое и качественное строительство инфекционных центров для лечения больных COVID-19 во время видеоконференции, посвященной открытию больниц.

«Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки, с хорошим качеством, на совесть», - отметил глава государства.

Российский лидер остался доволен результатом и поблагодарил всех, кто был задействован в процессе строительства.

«Это очень нужная работа, сделанная в сжатые сроки, с хорошим качеством, ничего, кроме "спасибо", нечего добавить», - заключил Путин.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о постройке 16 медцентров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Возведение началось 20 марта, но уже меньше чем за полтора месяца были открыты первые восемь госпиталей.

Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.