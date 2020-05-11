Опубликованы кадры прилета пятого Ил-76 на аэродром Чкаловский из Италии

ТРК «Звезда» публикует видео прибытия самолета ВКС России с военнослужащими и специальной техникой Минобороны России из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

На кадрах видно, как пятый самолет ИЛ-76 совершает посадку на взлетно-посадочную полосу.

Всего в воскресенье, 10 мая, из Италии были совершены два рейса, которыми в Россию доставили 14 военнослужащих и 4 единицы специальной техники.

В период с 22 марта по 7 мая 2020 года специалисты РХБ защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.