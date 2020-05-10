Замглавы Минобороны РФ Иванов вручил дипломы выпускникам Военно-морской академии

Торжественная церемония выпуска молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова прошла в Санкт-Петербурге. С окончанием учебы специалистов поздравил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«Дорогие выпускники, сегодня ваши знания как никогда очень востребованы и необходимы. Будьте достойными продолжателями славных традиций и побед нашего народа», - отметил замминистра.

Церемония прошла с выполнением всех противоэпидемических мер и соблюдением безопасной социальной дистанции.

В этом году дипломы об окончании Военно-медицинской академии получили около 700 человек, из них более 70 - с отличием, еще 16 выпускников были представлены на золотую медаль МО РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения».

В Военно-медицинской академии обучение проходит по 4 специальностям специалитета, 23 специальностям ординатуры. Также там готовят специалистов среднего медицинского звена - фельдшеров, специалистов по 5 направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.