Офицеры России: Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Офицеры получили документы в день 75-летия Великой Победы.
«Закончить ведущий вуз в День Великой Победы - высочайшая честь. Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту ее национальных интересов», - отметил Шойгу.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Военная академия Генерального штаба ВС РФ является многоцелевым государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня.
В разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей, а также руководителей управленческих структур многих зарубежных стран.
«Академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации. В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение», - сказал министр обороны.
Шойгу подчеркнул, что в образовательном процессе успешно используется боевой опыт в борьбе с международным терроризмом.
Выпускники данной академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в структурах государственной власти и управления Российской Федерации.