Путин: планы по укреплению всех видов и родов войск будут реализованы при любых обстоятельствах

В России продолжат совершенствовать Вооруженные силы, намечены планы по укреплению всех видов и родов войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении выпускников военных вузов с Днем Победы.

«Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в ближайшие годы планируется повысить интенсивность учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий. Путин также выразил уверенность, что выпускники смогут достойно и профессионально участвовать в решении этих масштабных задач.