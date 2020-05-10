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В Астрахани открыли памятник морякам Каспийской и Волжской военных флотилий

Вадим Синицын
02:02 10.05.2020
На мероприятии присутствовали командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также ветераны войны и труженики тыла.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне командование Каспийской Флотилии и представители администрации города почтили память погибших воинов, возложив венки и цветы у вечного огня. Затем состоялся ритуал открытия памятника морякам Каспийской и Волжской военных флотилий, защищавших рубежи нашей Родины.

На мероприятии присутствовали командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также ветераны войны и труженики тыла.

Моряки подняли военно-морской флаг и флаги расцвечивания на артиллерийском катере в соответствии с корабельным уставом и произвели ружейный салют. На военном автомобиле с открытым верхом военнослужащие доставили факел с огнём, зажжённым от вечного огня в Братском садике Астрахани. Затем ветеран Великой Отечественной войны и юнармеец зажгли вечный огонь у памятника морякам.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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