В Военной академии МТО состоялся выпуск молодых офицеров

В Военной академии материально-технического обеспечения в торжественной обстановке получили дипломы и аттестаты об окончании обучения. Перед началом церемонии, выпускникам зачитали приветственное слово и поздравления от президента России Владимира Путина.

В строю выпускников стояли старшие офицеры - слушатели академии, адъюнкты, молодые лейтенанты - выпускники институтов академии, расположенных в Санкт-Петербурге, офицеры иностранных государств, проходивших подготовку в стенах академии.

Заместитель министра обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков лично поздравил особо отличившихся выпускников и наградил их золотыми медалями. Имена отличников будут навечно занесены на Доску Почета академии.

После вручения дипломов, Дмитрий Булгаков поблагодарил командование и преподавательский состав учебного заведения за новое поколение высококлассных профессионалов, которые уже в ближайшие дни продолжат свою служу в войсках. После, состоялась церемония прощания с Боевыми Знаменами.