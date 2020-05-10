С чувством выполненного долга: кадры отправления российских специалистов из Вероны в Москву

За два дня четырьмя самолетами ВКС России с аэродрома Виллафранка в городе Верона в Российскую Федерацию были доставлены более 30 военнослужащих, выполнявших миссию по оказанию помощи властям Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, самолетами Ил-76 доставлено медицинское оборудование и специальная техника, которые были задействованы при оказании помощи властям и населению Италии.

Всех вернувшихся на родину военнослужащих проверяют на наличие коронавируса, ведь на передовой борьбы с этим опасным заболеванием они пробыли с 22 марта. Более чем в ста населенных пунктах на севере Италии российские специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны, совместно с итальянскими военными проводили полную дезинфекцию разных объектов. В первую очередь - пансионатов для пожилых людей. Обработано 120 зданий и сооружений. Колоссальная работа проделана практически вручную