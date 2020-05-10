Ряды ВС РФ пополнят более 12 тысяч лейтенантов

Более 12 тысяч молодых лейтенантов, успешно окончивших 36 высших учебных заведений Минобороны России, в ближайшее время будут направлены к дальнейшему месту прохождения службы. Накануне, глава государства Владимир Путин поздравил выпускников с Днем Победы и новым этапом в их жизни.

Президент отметил, что перед выпускниками стоит большая и ответственная задача: армия должна всегда быть сильной, отвечать на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь граждан. В связи с этим, подчеркнул Путин, в стране и дальше будут совершенствовать Вооруженные силы.

«Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки. Среди них и 260 офицеров-девушек», - говорится в сообщении Минобороны.

Молодые офицеры-выпускники полностью освоили программу подготовки и с блеском сдали государственные экзамены. Каждый пятый из них завершил учебное заведением с отличием, а 420 особо отличившихся офицеров, удостоились золотых медалей.

«Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник. Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы», - добавляется в сообщении.

И эта поддержка будет востребована. В этом году, к новым местам службы прибудут около четырех тысяч офицерских семей, уточняют в Минобороны. Государство, по словам Владимира Путина, в свою очередь, сделает все, чтобы обеспечить военнослужащим достойные условия службы и жизни.