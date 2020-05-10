Более 100 выпускников Военно-космической академии имени Можайского получили дипломы

В военно-космической академии им. А.Ф. Можайского состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров. Более 110 высококлассных специалистов пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации в ближайшее время.

Дипломы выпускникам академии вручила замминистра обороны России Татьяна Шевцова. Она зачитала приветственные слова от главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в адрес выпускников.

«Уважаемые выпускники, поздравляют вас с Днем Победы и взятием важнейшего рубежа на вашем жизненном пути, окончанием военно-учебного заведения. Приобретенные знания и умения позволяют вам в полном объеме решать задачи обороноспособности России. От себя лично хочу поздравить вас с этим выдающимся событием в вашей жизни - завершением учебы. Вам посчастливилось пройти обучение в одном из лучших военно-учебных заведений российской армии, которое имеет блистательную историю», - отметила Шевцова.

Заместитель министра обороны добавила, что быть выпускников академии почетно и ответственно, недаром церемония вручения дипломов проводится в святой для всей страны праздник - День Победы в Великой Отечественной войне.

«Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов защитников Отечества. Стать военным в нашей стране почетно, но и сложно. Военнослужащий должен обладать качествами, позволяющими ему с честью и достоинством носить звание "Защитника Отечества"», - добавила Татьяна Шевцова.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, входящая в состав ВКС - системообразующий политехнический вуз Минобороны России, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации.