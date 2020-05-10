Евкуров обратился к выпускникам Рязанского командного училища ВДВ

Заместители министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник Юрий Садовенко и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков приняли участие в 139 торжественном выпуске офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

В этом году стены легендарного учебного заведения покинули более 460 молодых лейтенантов. Золотые погоны примерили, в том числе, 14 девушек и 58 курсантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Высокие гости лично вручили дипломы лучшим выпускникам училища. В этом году восемь курсантов окончили его с золотой медалью, а еще 102 офицера заслужили дипломы с отличием. Курсанты преуспели не только в учебе, но и в спорте. Многие за это время стали мастерами спорта, чемпионами и призерами престижных соревнований.

В начале торжественной церемонии генерал-полковник Юрий Садовенко зачитал выпускникам, командованию и преподавателям училища поздравление от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

«Этот выпуск офицеров мы проводим 9 мая, в день 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов Отечества», - сказано в обращении министра.

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, выступая перед собравшимися, отметил, что быть выпускником РВВДКУ - высочайшая честь и большая ответственность, поэтому выпускники училища должны быть образцом профессионализма во всем.

«Ваши родные и близкие, весь наш народ - верят в вас, рассчитывают на вас, на ваши профессиональные знания, решительность и мужество. В добрый путь», - сказал Евкуров.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил новый этап в жизни, который начинается для всех выстроившихся на плацу по случаю выпуска.

«Вы начинаете новый этап своего жизненного пути, в священный для нашей страны день - День Великой Победы. Впереди у вас много испытаний на прочность, новые свершения и достижения в деле служения Отечеству, а тот багаж знаний, полученный в стенах легендарного училища поможет вам в дальнейшей службе», - выразил уверенность Сердюков.

После завершения всех мероприятий новоиспеченные офицеры прошли торжественным маршем по плацу училища.