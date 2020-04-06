На переднем крае: чем российские специалисты помогут Сербии в борьбе с коронавирусом

Российские военнослужащие, прибывшие в Сербию, приступили к дезинфекции первых больниц. Специалисты обрабатывают палаты, коридоры и все поверхности внутри каждого помещения. За сутки удалось обеззаразить более 60 тысяч квадратных метров. Сербские врачи благодарны и говорят, что все это позволит спасти жизни.

Накануне на совместном совещании, были определены населенные пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБЗ. Две бригады останутся в столице, где наиболее сложная ситуация, еще пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя.

Первая остановка в клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт», здесь почти четверть медперсонала заразились коронавирусом. На этом этапе российские медики анализируют эпидемиологическую обстановку и консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных мер и дезинфекции.

«Эта помощь, которую вы нам оказываете, и в людях, и в технике, и в оборудовании, она для нас очень много значит. Особенно в такое время, когда и в России не все спокойно. Большое спасибо вам, за то, что вы смогли найти возможность оказать эту помощь нам. Мы вам очень благодарны», - заявила дежурный врач клиники «Народный фронт» Светлана Янкович.

После анализа ситуации, в дело вступают специалисты РХБЗ. Особым спиртовым раствором они обрабатывают каждый сантиметр в палатах и коридорах клиники.

На время дезинфекции всех пациентов перевели в соседние крыло, благо больница заполнена не на 100 процентов. Впрочем, терпеть неудобства придется не долго, уже через полчаса после обработки, пациенты смогут вернуться в свои палаты.

Ведется работа и в одном из крупнейших больничных комплексов Сербии - центре Драгеша Мишовича. Здесь изолированы и проходят стационарное лечение пациенты со средней и тяжелой формами заболевания коронавирусной инфекцией.

«Я благодарен нашим русским коллегам за то, что они приехали к нам и помогают нам бороться с этой бедой. Дезинфекция этих корпусов очень важна, потому что здесь очень много больных, и медперсонал тоже под угрозой. Нам нужно защитить их, чтобы они позаботились о больных», - признается ведущий анестезиолог центра Предрек Сиванович.

По итогам первого дня работы отряда специалистов РХБЗ, обработано более 60 тысяч квадратных метров помещений и 5 тысяч квадратных метров прибольничной территории.