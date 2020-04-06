Против общей беды: кадры работы российских специалистов в Сербии

Российские военные специалисты начали оказывать помощь Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они проводят санитарную обработку и дезинфекцию лечебных учреждений.

Задачи военнослужащим определили накануне на совещании с представителями министерств обороны и здравоохранения двух стран. На территории военно-медицинской академии Вооруженных Сил Сербии развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники.

«В качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда. Первый - клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт». Второй - медицинский клинический центр имени Драгоша Мишевича, где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией», - рассказали в Министерстве обороны РФ.

Российские врачебно-сестринские бригады на месте анализируют эпидемиологическую обстановку, проводят консультирование и обучение сербских коллег, а также оказывают помощь пациентам. Подразделения войск РХБЗ проводят обработку учреждений - по итогам дня обработано более 60 тысяч квадратных метров помещений и пять тысяч квадратных метров прибольничной территории.