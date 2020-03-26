Замначальника войск РХБЗ опроверг фейки о «заболевших» коронавирусом военных из РФ

Заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть заявил, что информация о якобы заразившихся коронавирусом российских военных не соответствует действительности. Об этом он рассказал на российско-итальянском брифинге в итальянском городе Бергамо.

«Мы приехали сюда с открытой душой оказывать помощь в борьбе с общим врагом всего человечества. Сразу хотелось бы отметить: в ряде средств массовой информации сегодня утром появилась информация, что 50 % военнослужащих, прибывших сюда, в Италию, для оказания помощи больным коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города Бергамо», - сказал Кихоть.

Он подчеркнул, что все прибывшие в Италию российские военные специалисты здоровы и готовы к выполнению задач. В частности у РФ есть восемь врачебно-сестринских бригад. В составе каждой бригады врач-терапевт, врач анестезиолог–реаниматолог, врач-эпидемиолог, медицинская сестра-анестезиолог и, кроме того, воинское подразделение, оснащенное уникальными высокопроизводительными комплексами для дезинфекции зданий, сооружений, внутренних объемов, дорожных покрытий, площадей, людей, автомобильного транспорта, с широкими возможностями.

«Только возможностей по дезинфекции поверхностей составляет около 20 тысяч метров квадратных в час. Также лабораторный комплекс, позволяющий проводить диагностику не только коронавируса, но и других заболеваний», - добавил он.

Работа будет проходить в тех 65 пансионатах города, где не хватает медицинского персонала и где содержатся пожилые, престарелые люди.

«После обеда мы выезжаем на рекогносцировку непосредственно на первые 4 объекта, на первые 4 пансионата в городе Бергамо, где определимся с конкретным объемом задач на завтрашний день, как по оказанию медицинской помощи, так и по мероприятиям по дезинфекции», - сказал Кихоть.

Ранее начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов заявил, что в Италию отправлена одна лаборатория из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2 065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск РХБЗ. Он подчеркнул, что помощь Италии никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи.

Отметим, что в войсках РХБЗ стартовала проверка по выполнению карантинных и специальных мероприятий проводится на пяти аэродромах и семи полигонах.