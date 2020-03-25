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«Нас объединила идея хранения духовной памяти»: Шойгу назвал строительство Главного храма ВС РФ народным проектом

Роман Захаров
11:56 25.03.2020
Глава Минобороны РФ выразил благодарность всем, кто принял участие в строительстве обители.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил всех людей, которые пожертвовали средства на строительство Главного храма Вооруженных сил РФ. При этом руководитель оборонного ведомства отметил, что граждан нашей страны объединила идея хранения духовной памяти о Великой Победе.

«В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы реализуем ряд проектов. В ознаменование этого события будет освящен и открыт Главный храм Вооруженных сил РФ. Проект стал поистине народным. Граждан объединила идея хранения духовной памяти о Великой Победе. Спасибо за личный вклад в строительство храма 91 тысячи жертвователей по всей стране. Спасибо многим сенаторам. И лично вам, Валентина Иванова (Матвиенко. - Прим. ред.), за ваш вклад», - сказал Шойгу, выступая в Совете Федерации.

Министр также рассказал, что в музейном комплексе «Дорога памяти», который будет расположен на территории возле храма, «впервые в мировой истории» увековечат память всех участников Великой Отечественной войны.

Главный храм Вооруженных сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство обители осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. 

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