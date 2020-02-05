ВМФ России возобновил арктические подледные походы

Военно-морской флот России восстановил практику межфлотских переходов подо льдами Арктики. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в ходе конференции, открывшей оперативный сбор руководящего состава флота.

«Мы восстановили практику межфлотских переходов подо льдами Арктики, успешно решаем задачи по обеспечению безопасности в Арктической зоне», - подчеркнул Евменов.

Также, по словам адмирала, в районе Антарктиды восстановлены гидрографические и океанографические исследования.

Он напомнил, что в конце января исследовательские суда «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к берегам Антарктиды и приняли участие в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия континента русскими моряками.

«Перед нами - от матроса до адмирала - стоит важнейшая задача обеспечения интересов государства в Мировом океане, безопасности морехозяйственной деятельности и предотвращения новых угроз на морских и океанских направлениях», - подчеркнул Евменов.

После проведения первого этапа оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и участники сбора прибыли в главную базу Северного флота город Североморск.