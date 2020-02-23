На Тихоокеанском флоте отметили День защитника Отечества: видео

В честь Дня защитника Отечества на кораблях Тихоокеанского флота в торжественной обстановке провели церемонии подъема Государственных флагов Российской Федерации, Военно-морских флагов и флагов расцвечивания. Первыми это сделали экипажи, чьи корабли базируются на Камчатке.

В Главной базе ТОФ во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени также с торжественного подъема флагов на кораблях. Затем действие переместилось в город. В полдень на Корабельной набережной прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии приняли участие командование флотом, представители краевых и городских властей, а также военнослужащие ТОФ и жители города. Парадным строем мимо мемориала прошли рота почетного караула и воспитанники патриотических клубов.

На центральной площади Владивостока была развернута выставка военной техники и вооружения. Особым вниманием у зрителей пользовалась бронетехника, на которую позволили залезать детям. Всех желающих угостили солдатской кашей из полевых кухонь. А морские пехотинцы флота устроили показательные выступления.

На базе водноспортивного центра ЦСКА во Владивостоке в честь Дня защитника Отечества был проведен праздник «Военно-спортивная семья-2020». В дружеских соревнованиях приняли участие около 200 человек из семей служащих флота и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. В этот раз по условиям соревнований все команды должны были выступать в древнерусском стиле - девиз, эмблема и приветствие, и даже костюмы должны были быть в духе старинных былин.

Праздничные мероприятия в столице Приморья завершатся артиллерийским салютом в 21.00 по местному времени. Залпы будут даны силами салютных расчетов отдельной бригады морской пехоты флота с позиций в районе Владивостокской крепости и с мыса Боброва.

Ранее сообщалось, что главком МВФ поздравил с праздником военных моряков всех флотов и кораблей, выполняющих в данное время задачи в море.