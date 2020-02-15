«Звезда» раскроет секреты подготовки курсантов ДВОКУ

Съемочная группа «Военной приемки» раскроет секреты спецподготовки учащихся Дальневосточного Высшего Общевойскового Командного Училища, которое в этом году отмечает свое 80-летие.

Выпускники ДВОКУ служат во всех подразделениях страны, в том числе в Центре специального назначения ФСБ и Силах специальных операций. Именно поэтому это учебное заведение многие называют школой подготовки спецназа.

Ни в одном другом военном вузе страны нет такого разнообразия направлений спецподготовки. Снайперы, боевые пловцы, морская пехота, альпинисты, танкисты, а также арктическая спецподготовка. Только в ДВОКУ ежегодно набирают группу для обучения навыкам проведения спецопераций в условиях высоких широт и низких температур

В новом выпуске «Военной приемки» зрителям покажут, как курсантам преподают езду на горных лыжах в конной упряжке, учат стрелять на ходу с квадроцикла и снегохода, прыгать с парашютом в мороз, летать на низких высотах на параплане, управлять собачьими упряжками, стрелять из танка и погружаться в ледяную прорубь. Не пропустите премьеру 16 февраля в 09:55 на телеканале «Звезда».