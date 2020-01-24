Фомин провел встречу с послом Индии в России
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин 24 января провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Датла Балой Венкатеш Вармой.
«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях», - сообщили в Минобороны.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнерства.