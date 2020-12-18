«Верный друг»: в ВВО началась подготовка к армейскому этапу конкурса служебных собак

В Восточном военном округе началась подготовка к армейскому этапу конкурса служебных собак «Верный друг», сообщает пресс-служба ВВО.

Победители первого этапа проводят усиленные тренировки со своими питомцами. Во втором этапе конкурса будут участвовать около десяти расчетов, среди них есть и женщины.

Тренировки проходят каждый день, несмотря на мороз на улице. Упражнения выполняют хорошо обученные немецкие овчарки, а также другие собаки.

Собакам необходимо преодолеть такие препятствия, как барьер, окопы и брод, а также «разрушенный мост». Наиболее тяжелые упражнения - это полутораметровый «глухой забор» и двухметровая «складная лестница».