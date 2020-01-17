Шойгу поздравил награжденных от имени Минобороны журналистов

Исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в общественной жизни, сказав, что она всегда была проводником высоких нравственных ценностей и передовых идей.

«Российская журналистика всегда выступала проводником передовых идей, высоких нравственных ценностей, активно формировала в обществе уважительное отношение к отечественной истории», - говорится в приветственном слове Шойгу, которое было оглашено в пятницу на торжественной церемонии награждения журналистов в Москве.

От имени Шойгу представителей СМИ поздравили первый заместитель и.о. главы Минобороны Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель и.о. министра обороны России Николай Панков.

«Особо хочу отметить самоотверженный труд военных корреспондентов, тех, кто, следуя традициям военкоров времен Великой Отечественной войны, и зачастую с риском для жизни, достойно выполняют свой журналистский долг», - сказал Цаликов.

Среди получивших награду - ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина, главный редактор газеты «Красная звезда» Николай Ефимов, главный редактор «Военно-исторического журнала» Игорь Чачух, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Алексей Платонов и другие представители прессы.