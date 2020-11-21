В Черном море началась основная фаза совместных военно-морских учений России и Египта «Мост дружбы»

Отряды кораблей Военно-морского флота России и ВМС Египта вышли из порта в Новороссийске в Черное море. Они примут участие в активной фазе учений «Мост дружбы - 2020».

В отряд египетских кораблей вошли корвет «Эль-Фатех», ракетный катер «М.Фахми» и фрегат «Александрия», ставший флагманом корабельной группы. Именно на «Александрии» разместился походный штаб Военно-морских сил Египта.

Впереди у моряков несколько дней автономного плавания. Чтобы в море не возникло экстренных ситуаций, состояние кораблей перед отправлением проверил водолазный спецназ.

Температура воды составляла всего лишь +10 градусов. В таких условиях водолазы непрерывно работали несколько часов. О каждой подозрительной детали тут же докладывали на катер сопровождения.

Дольше всего подводники противодиверсионной службы работали с двумя фрегатами - нашим «Макаровым» и египетской «Александрией». У этих кораблей большая длина корпуса, приходилось чаще погружаться и больше времени проводить под водой. Оттуда, кстати, наши глубоководники разглядели, как устроен новый египетский корвет. Особенности конструкции, расположенные ниже ватерлинии, обсуждали потом на берегу.

Когда все внешние проверки были завершены, кораблям была отдана команда подготовиться к бою и походу. Скоро морякам предстоит принять участие в основной фазе учений.