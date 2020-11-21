Ракетный удар и шквальный огонь: как прошли совместные учения России и Пакистана «Дружба-2020»

Ракетный удар и шквальный огонь по скоплению боевиков. Пакистанские вертолеты прикрывают высадку десанта. Далее спецназ высаживается из Ми-18 российскогого производства, которые стоят на вооружении сил специальных операций Пакистана. Периметр блокирован. Внезапность и напор. И все это об учениях «Дружба-2020».

Российский и пакистанский спецназ демонстрирует те навыки, которые они получили в течении двух недельных тренировок. В магазинах и обоймах боевые патроны и это обычная практика для учений в пакистанской армии.

Восемь групп начинают штурм по сигналу, в один момент и с разных сторон. По сценарию боевики перешли границу Пакистана и готовились совершить десятки терактов в стране. Разведке удалось сорвать планы.

Бандформирование отступает в заранее укрепленный район с бункерами и тоннелями. В заложниках мирное население. Пакистанский БТР со спецназом на борту таранит часть укрепленной стены.

Тактика совместных действий была отработана спецназом Пакистана и России в течении двух недель совместных учений. За это время военнослужащие двух стран освоили и закрепили особенности штурма закрытых помещений, населенных пунктов, огневую подготовку, работу по одиночке и несколькими отрядами.

Беспарашютное десантирование проходит с борта вертолета «Белл», он же известен, как «Хьюи». Активно использовался американцами во время войны во Вьетнаме. На борт вертолета можно установить два пулемета и неуправляемые ракеты.

По легенде, часть террористов смогла вырваться из кольца и уйти по тоннелям в соседний поселок, но специальные подразделения уже наготове. Они один за одним, как и в боевых условиях, десантируются по штурмовому и блокируют здание.

Силы специальных операций Пакистана имеют обширный боевой опыт освобождения заложников и уничтожения террористов. Российский и пакистанский спецназ на тактическом поле уничтожают склад боеприпасов боевиков и выполняют отход. Для них невыполнимых миссий нет.

Ровно через год учения «Дружба» пройдут уже в шестой раз. Теперь на территории России. Спецназ двух стран наладил тесное сотрудничество.