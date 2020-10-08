Пожарные танки, ИМР-3 и спецтехника: военнослужащие проводят рекогносцировку склада боеприпасов под Рязанью
Ранее сообщалось, что 7 октября рекогносцировку горящего склада боеприпасов провел лично замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
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Специалисты Минобороны России с помощью пожарных танков, инженерных машин разграждения ИМР-3 и другой бронированной техники проводят рекогносцировку территории склада боеприпасов ЗВО в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
«Целью рекогносцировки является оценка ситуации, определение мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для дальнейшего принятия решений на применение средств пожаротушения и разминирования», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 октября по прибытии на место ЧС рекогносцировку горящего склада боеприпасов провел лично заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, обследовав его территорию, находясь внутри пожарного танка.