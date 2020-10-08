Пожарные танки, ИМР-3 и спецтехника: военнослужащие проводят рекогносцировку склада боеприпасов под Рязанью

Специалисты Минобороны России с помощью пожарных танков, инженерных машин разграждения ИМР-3 и другой бронированной техники проводят рекогносцировку территории склада боеприпасов ЗВО в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Целью рекогносцировки является оценка ситуации, определение мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для дальнейшего принятия решений на применение средств пожаротушения и разминирования», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 октября по прибытии на место ЧС рекогносцировку горящего склада боеприпасов провел лично заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, обследовав его территорию, находясь внутри пожарного танка.