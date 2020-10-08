Су-34, МиГ-31 и Су-35: экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к основной фазе тактических учений

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к основной фазе масштабных тактических учений в Воронежской и Астраханской областях. В воздух один за другим взмыли экипажи бомбардировщиков Су-34, а также высотные истребители МиГ-31БМ и истребители Су-35С.

Истребители сегодня выполнят элементы воздушного боя, произведут пуски управляемых ракет по наземным целям и сами пройдут над ней на предельно низких высотах.

Экипажи также отработают действия на случай отказа техники и маневры уклонения от атаки условного противника. Всего в этих учениях задействованы сразу пять военных аэродромов. Привлечены более 25 бортов, в том числе самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, а также свыше тысячи военнослужащих летного, инженерно-технического состава.