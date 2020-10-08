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Военные инженеры приступили к разминированию территорий, находящихся недалеко от места пожара под Рязанью

Андрей Аркадьев
14:35 08.10.2020
Группы разминирования зачищают от взрывоопасных предметов жилые дома и улицы в населенном пункте Дегтярка.
Военные инженеры приступили к разминированию территорий, находящихся недалеко от места пожара под Рязанью
© Фото: Минобороны России

Военные инженеры ЗВО приступили к разминированию близлежащих к району пожара на складе боеприпасов в Рязанской области населенных пунктов, сообщает Минобороны России.

«В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и трех единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала», - говорится в сообщении.

Еще одна группа разминирования в составе 11 специалистов, двух единиц техники и кинолога с минно-розыскной собакой ведет инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в район ЧС прибыли свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, более 20 единиц техники, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автомобильные краны. В составе подразделений также находятся минно-розыскные собаки.

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