Армия Военные инженеры приступили к разминированию территорий, находящихся недалеко от места пожара под Рязанью Андрей Аркадьев Группы разминирования зачищают от взрывоопасных предметов жилые дома и улицы в населенном пункте Дегтярка. © Фото: Минобороны России Военные инженеры ЗВО приступили к разминированию близлежащих к району пожара на складе боеприпасов в Рязанской области населенных пунктов, сообщает Минобороны России. «В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и трех единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала», - говорится в сообщении. Еще одна группа разминирования в составе 11 специалистов, двух единиц техники и кинолога с минно-розыскной собакой ведет инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов. Ранее сообщалось, что в район ЧС прибыли свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, более 20 единиц техники, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автомобильные краны. В составе подразделений также находятся минно-розыскные собаки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика