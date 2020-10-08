Еще один Ил-76 сбросил десятки тонн воды на эпицентр пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Еще один самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России сбросил 42 тонны воды на эпицентр возгорания склада боеприпасов под Рязанью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего с утра 8 октября авиацией Минобороны России в район ЧС совершено пять вылетов самолетов и 36 вылетов вертолетов, на очаги возгорания сброшено 390 тонн воды.

Группировка Минобороны России, которая задействована в тушении пожара, насчитывает свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Кроме того, к месту ЧС прибыли около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействованы 17 беспилотников.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.