Армия Путин заслушает доклад главы МЧС о ситуации с тушением пожара на складе с боеприпасами Ян Брацкий К месту ЧП прибыли сводные отряды ЗВО, бойцы которых готовы приступить к поэтапному разминированию горящего склада. © Фото: ТРК Звезда Глава МЧС доложит о ситуации с тушением пожара на складе боеприпасов под Рязанью президенту России Владимиру Путину. Совещание намечено на четверг, 8 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В середине дня Владимир Путин имеет в виду созвать совещание, на котором заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который вчера, как вы знаете, экстренно вылетал в Рязанскую область в связи с возгоранием склада боеприпасов. Он заслушает доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий», - сказал представитель Кремля. Инцидент на территории воинской части возник накануне днем. Из-за пожара начали взрываться боеприпасы. На место происшествия стянуты значительные силы Минобороны и МЧС, доставлена специальная инженерная техника, включая роботизированные комплексы пожаротушения и разминирования, пожарный поезд, беспилотные летательные аппараты, бульдозеры и наливные автоцистерны. С воздуха огонь тушат военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Из ближайших 14 населенных пунктов эвакуированы более 2 300 человек. По факту возгорания возбуждено уголовное дело, в регионе введен режим ЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика