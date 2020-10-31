Первая партия бронемашин «Патруль» поступила на вооружение военной полиции

Торжественная церемония передачи первых пяти специальных транспортных средств военной полиции «Патруль» прошла на полигоне Алабино в Московская области. В церемонии принял участие начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко.

© Минобороны РФ

Перед тем, как принять их на вооружение, бронемашины прошли испытания в экспедициях Минобороны РФ к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус, где показали высокие эксплуатационные характеристики.

«Поступление современной военной техники является результатом работы большого коллектива. Хотел бы поблагодарить представителей промышленности за разработку, изготовление и своевременную поставку техники. Бронированные автомобили "Патруль", которые уже успешно прошли испытания. Они будут применяться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и, самое главное, защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств», - сказал Сергей Кураленко.

Автомобиль «Патруль» построен на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы и защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрывов взрывчатых веществ массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. На окна автомобиля установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения.

© Минобороны РФ

Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 км. Топливные баки обработаны специальным раствором, который при пробитии стрелковым оружием затягивает отверстие и устраняет утечку топлива.

© Минобороны РФ

Автомобили будут использоваться для выполнения всех задач, возложенных на военную полицию. Их поставка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа.