Первая партия бронемашин «Патруль» поступила на вооружение военной полиции
Торжественная церемония передачи первых пяти специальных транспортных средств военной полиции «Патруль» прошла на полигоне Алабино в Московская области. В церемонии принял участие начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко.
Перед тем, как принять их на вооружение, бронемашины прошли испытания в экспедициях Минобороны РФ к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус, где показали высокие эксплуатационные характеристики.
«Поступление современной военной техники является результатом работы большого коллектива. Хотел бы поблагодарить представителей промышленности за разработку, изготовление и своевременную поставку техники. Бронированные автомобили "Патруль", которые уже успешно прошли испытания. Они будут применяться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и, самое главное, защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств», - сказал Сергей Кураленко.
Автомобиль «Патруль» построен на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы и защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрывов взрывчатых веществ массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. На окна автомобиля установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения.
Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 км. Топливные баки обработаны специальным раствором, который при пробитии стрелковым оружием затягивает отверстие и устраняет утечку топлива.
Автомобили будут использоваться для выполнения всех задач, возложенных на военную полицию. Их поставка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа.